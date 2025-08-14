محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق بقرية البشندي بمركز بلاط

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، السيطرة على الحريق الذي نشب ظهر اليوم، على مساحة حوالي ٤ فدان بمنطقة زراعات شرق قرية البشندي بمركز بلاط، من خلال الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية بالمركز والمراكز المجاورة؛ لمحاصرة النيران و منع امتدادها، مؤكدًا عدم وجود خسائر بشرية، واستمرار أعمال التبريد وحصر الخسائر المادية.

وتُهيب المحافظة بالمواطنين توخي الحذر والحيطة، والتأكد من إجراءات السلامة والالتزام بتعليمات إدارة الحماية المدنية، بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، وعدم حرق أي مخلفات أو إشعال نيران داخل مناطق الزراعات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.