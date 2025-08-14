مشروعات وهمية .. تفاصيل أكبر عملية نصب على الأجانب بالقاهرة الجديدة

بحيل احترافية يصعب كشفها، نجح الشقيقان السوريان "حسام. م. أ" و"حازم. م. أ" في بناء واجهة وهمية لنشاط استثماري ضخم، واستهدفوا بها ضحايا من جنسيات مختلفة في منطقة التجمع الخامس.





بحسب التحقيقات، تقمص المتهمان دور رجال أعمال يديران مشروعات مربحة في مجالات متنوعة، من بينها التجارة والاستيراد والتكنولوجيا.

استقطبا الضحايا من خلال عروض مبهرة وأرباح خيالية مضمونة، مصحوبة بمكاتب فاخرة ومواد دعائية مزيفة تعزز مصداقية المشروع.

من أبرز الضحايا، رجل أعمال عربي يُدعى "علي. أ. ح"، خسر مبلغًا ضخمًا بعد تحويله دفعة أولى للاستثمار، قبل أن يختفي المتهمان تمامًا.

لم يكن هو الوحيد، بل تكرر السيناريو مع آخرين وقعوا في الفخ نفسه.

التحريات كشفت مفاجآت خطيرة

المتهمان مطلوبان في قضايا نصب مماثلة بعدة دول، ويستخدمان هويات متعددة، ولديهما سجل حافل بعمليات احتيال عبر الإنترنت وصفقات وهمية.

وبعد تتبع دقيق لتحركاتهم، تم ضبطهما في إحدى الشقق السكنية الفاخرة، وبحوزتهما مستندات مزورة وهواتف تحتوى على محادثات تثبت تورطهما في الجريمة.

النيابة واجهتهما بالأدلة، وأحيلا للمحاكمة العاجلة في القضية رقم 13462 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة للشهر الرابع من اغسطس، وسط مطالبات من الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.