أفادت مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات الروسية دمرت منظومة إطلاق صواريخ من طراز "هيمارس" تابعة للجيش الأوكراني.

ودمرت القوات الروسية المنظومة الصاروخية إلى جانب عربة نقل وذخيرة، وفصيل من الأفراد، وذلك في محيط بلدة "سريدني بورلوك" بمقاطعة خاركوف.

وتتقدم القوات الروسية في الفترة الأخيرة محققة انتصارات على الجانب الأوكراني.

إلى ذلك أشار استطلاع إلى أن 71% من الأوكرانيين يؤكدون تفاقم الفساد منذ عام 2022.

كشف معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع أن معظم الأوكرانيين يرون أن الفساد في بلادهم ازداد حدة منذ اندلاع الحرب عام 2022، معتبرين إياه "أخطر مشكلة تواجه الدولة".

وشهدت أوكرانيا خلال العامين الماضيين سلسلة من الفضائح المالية طالت شخصيات مقربة من زيلينسكي، من بينها تحقيقات تتعلق باختلاس وغسل أموال بملايين الدولارات.

كما أثار قانون جديد وقّعه زيلينسكي، يقلص من استقلالية الهيئات المعنية بمكافحة الفساد، موجة انتقادات داخلية وخارجية، في وقتٍ يعيش فيه المواطن الأوكراني العادي تبعات الحرب والفساد معًا.