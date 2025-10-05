البيت الأبيض: ترامب سينشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو

قال حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي، جيه بي بريتزكر، يوم السبت، إن إدارة ترامب تخطط لإضفاء الطابع الفيدرالي على 300 جندي من الحرس الوطني في إلينوي، وهو ما يمثل أحدث تصعيد لتدخل الرئيس في المدن الأمريكية.

وفي اليوم نفسه، تم منع تعبئة مماثلة لـ200 جندي من الحرس الوطني في ولاية أوريغون مؤقتًا، بعد أن قالت قاضية فيدرالية إن الرئيس دونالد ترامب ربما تجاوز سلطته القانونية في الاستجابة لاحتجاجات صغيرة نسبيًا بالقرب من مبنى إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في بورتلاند.

ووصف ترامب كلاً من بورتلاند وشيكاغو بأنهما مدينتان تعجان بالجريمة والاضطرابات، واصفًا الأولى بـ"منطقة حرب"، ومشيرًا إلى ضرورة استخدام قوة ضاربة لتهدئة المشاكل في الثانية.

ومنذ بداية ولايته الثانية، أرسل ترامب أو ناقش إرسال قوات إلى عشر مدن، منها: بالتيمور في ولاية ماريلاند، وممفيس في ولاية تينيسي، وواشنطن العاصمة، ونيو أورلينز في ولاية لويزيانا، ومدن أوكلاند وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس في كاليفورنيا.