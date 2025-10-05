183 رمزًا انتخابيًا .. ننشر قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب

ينشر موقع صدى البلد قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، وننشر الرموز الانتخابية المتتاحة والتي تصل لـ 183 رمزًا انتخابيًا.

وكان قد أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة حرصت خلال الاستعداد لانتخابات مجلس النواب على تغطية متطلبات العملية الانتخابية بلجان التصويت على مستوى الجمهورية من صناديق اقتراع وأدوات مكتبية، حتى تتمكن كل لجنة من أداء دورها خلال أيام التصويت على أكمل وجه.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها على مدار الشهور السابقة على موعد التصويت، لتضمن النزاهة وتتيح المتابعة وتواكب التطور وتحدث البيانات وتختصر الجهد المبذول من كبار السن وذوي الهمم.

وأوضح أن الهدف الأساسي الذي تسعى له الهيئة الوطنية للانتخابات هو أن تجعل من اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر، بأيسر جهد.