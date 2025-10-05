شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ45 تواصل اصطفافها تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة|شاهد

تواصل الدولة المصرية تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بالرغم من التعنت الإسرائيلي الواضح وخرق كافة القوانين الدولية.

القوافل الإنسانية

وتواصل شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ45 اصطفافها تمهيدًا لتحركها من مصر إلى قطاع غزة.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن هناك آلاف الأطنان من المساعدات الإيوائية ضمن القافلة الـ45 لقوافل "زاد العزة" من مصر إلى القطاع.

ولفت إلى أن شاحنات القافلة الـ45 للمساعدات المتجهة إلى غزة تعد بالمئات وتحمل سلعًا متنوعة.

مواد إغاثية وغذائية

وأوضح أن شاحنات من قافلة المساعدات الـ45 تحمل وجبات معلبة وبقوليات بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما أن القافلة تحمل الأرز والدقيق والزيت والسكر وغيرها من المواد الغذائية وسلال مواد غذائية وإغاثية.