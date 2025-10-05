نوم الطفل في الفصل .. أستاذ علم نفس يكشف الأسباب والحلول | فيديو

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أسباب نوم الأطفال أثناء الحصص الدراسية، مؤكدًا على أهمية التعامل مع هذه الحالات بشكل علمي ونفسي لتجنب تعرض الطفل لصدمات أو أزمات عاطفية.

وأضاف “شوقي” خلال حواره على قناة «صدى البلد»، أن المعلمين يجب أن يتعاملوا مع الأطفال بهدوء، دون استخدام أي ألفاظ مسيئة أو التنمر عليهم أثناء نومهم في الحصة، لأن أي أسلوب سلبي قد يؤثر على نفسياتهم ويترك آثارًا طويلة المدى.

وأوضح أن نوم الطفل في المدرسة قد يكون لأسباب مختلفة، منها الإرهاق، قلة النوم المنزلي، أو مشاكل نفسية وصحية، مشيرًا إلى ضرورة التزام الأسرة بتنظيم مواعيد نوم الطفل بشكل منتظم للحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم، وتجنب الكوابيس أو الإرهاق الذي قد يؤدي إلى النوم أثناء الحصة.

وأكد “شوقي” أن أي تعامل سلبي من المعلم، مثل التوبيخ العلني أو تصوير الطفل بالفيديو، قد يكون ضارًا نفسيًا، ويؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس وانخفاض التحصيل الدراسي، فضلاً عن احتمال تعرض الطفل للتنمر من زملائه.

وأشار إلى أهمية مراعاة عمر الطفل وطبيعة شخصيته عند التعامل معه، فالأطفال الأصغر سنًا يحتاجون إلى توجيه هادئ، بينما يمكن التعامل مع الأطفال الأكبر سنًا في المرحلة الثانوية بصرامة أكبر حسب طبيعة الخطأ، مؤكدًا أن الأخطاء البسيطة يمكن السماح بها وتعامل الطفل معها بطريقة تربوية، أما الأخطاء المتكررة أو الخطيرة فيجب اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاهها.

ولفت شوقي إلى أن تنظيم مواعيد نوم الطفل أمر حاسم، كما أن التغذية الجيدة الخالية من السكريات أو الأطعمة الثقيلة قبل النوم تلعب دورًا مهمًا في انتظام نوم الطفل، مع نصحه بتقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والتابلت قبل النوم لتجنب قصر ساعات النوم.

وأكد أن جعل الطفل يتحمل المسؤولية في تنظيم مواعيد نومه وتحفيزه على الالتزام بروتين يومي تحت إشراف الأسرة يعزز شعوره بالمسؤولية والانضباط، ويجعل حياته أكثر انتظامًا، ما ينعكس إيجابًا على تحصيله الدراسي وحالته النفسية.