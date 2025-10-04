"سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة" يفتح باب المشاركة في دورته الأولى

استعداداً لبدء فعاليات دورته الاولى بمحافظة قنا فى الفترة من ٣٠ يناير: ٣ فبراير ٢٠٢٦، يعلن مهرجان سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة برئاسة الناقد السينمائي د. مصطفى فهمى عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في دورته الأولى.

و صرح نائب رئيس المهرجان، الناقد السينمائى عصام سعد، ان استقبال الافلام يبدأ من يوم ٥ اكتوبر الى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥، من خلال إرسال صناع السينما لافلامهم بتحميلها على (Dropbox Link) و ارسالها على البريد الإلكتروني الرسمي.

واوضح سعد ان الفئات المشاركة تشمل:

الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة

الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة

أفلام التحريك

أفلام ذوي الهمم

و اشار الى ضرورة أن تتناول الأعمال المشاركة قضايا الطفل و الأسرة، بما يعكس الاهتمام بالمستقبل وقيم الهوية والعادات والتقاليد.