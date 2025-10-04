بسبب لهو الأطفال.. القبض على طرفى مشاجرة ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخص بالتعدى على سيدة بالضرب ببنى سويف.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 سبتمبر الماضى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الواسطى بين كل من طرف أول بائعة فاكهة "الظاهرة بمقطع الفيديو، مصابة بكدمات، ونجلها “طالب”، وطرف ثان، أحد الأشخاص "الظاهر بمقطع الفيديو"، ونجل شقيقته "طالب، مصاب بكدمات"، بسبب لهو الأطفال قام على أثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما البعض، وأمكن ضبط طرفـى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.