تأجيل محاكمة 6 متهمين بإنهاء شخص في بنها بسبب خلافات إلى نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الاولي، برئاسة المستشار ثروت محمود صبحي عامر، وعضوية المستشارين أمجد مصطفي عبد القادر أبو سالم، ومحمود عبد الحميد السعدني، ووائل محمد محمد مهدي، وأمانة سر نصر الغنيمي، تأجيل محاكمة 6 متهمين، بقتل شخص بأعيرة نارية وذلك بعد استدراجه بعيدا عن أعين الناس وخطفه، بسبب خلافات سابقة، بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، وكذلك شاهد الإثبات الأول لمناقشته.



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2375 لسنة 2025 جنح ثان بنها، والمقيدة برقم 1535 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين "مصطفي ص إ"، محبوس، و"الحسيني ص ع"، هارب، و"عادل ل س"، محبوس، و"عزت م ع"، 29 سنة، سائق، محبوس، و"محمد ا ج"، محبوس، و"محمد ص ج"، هارب، لأنهم في يوم 13 / 4 / 2025، بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا عمداً المجني عليه السيد موسي السيد موسي، مع سبق الإصرار.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، وما أن ظفروا به حتي أطلقوا عليه أعيرة نارية من الأسلحة النارية حوزتهم، محل الوصف التالي، فأحدثوا به إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله، على النحو المبين بالتحقيقات.