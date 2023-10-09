شبه الهدية.. فستان بشرى في دبي يثير السخرية على السوشيال ميديا|شاهد

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في دبي.

تألقت بشرى في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة باللون الأصفر المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع حزام أحمر حول الخصر على شكل فيونكة.

سخر رواد السوشيال ميديا على فستان بشرى قائلين"لفة هدايا"، قد أنتعلت بشرى حذاء فضي ذا كعب عالي، تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت بشرى على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.