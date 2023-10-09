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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو عندك مشاكل في واي فاي الـ iPhone.. اتبع هذه الخطوات

iOS 17.0.3
iOS 17.0.3

واجه عدد كبير من مستخدمي هواتف  آيفون  آبل ، مشاكل في اتصال الـ "واي فاي" بعد تنزيل الإصدار الأحدث iOS 17.0.3 من نظام التشغيل الخاص بشركة آبل الأمريكية، حيث امتدت مشكلات شبكة Wi-Fi، للأجهزة القديمة أيضا ولم تقتصر على طرازات سلسلة  iPhone 15 الجديدة.

وظهرت هذه المشكلة بعد طرح Apple لتحديث جديد من iOS 17 لمعالجة مشكلة ارتفاع درجة حرارة  iPhone 15  وبالفعل قام عدد كبير من مستخدمي آيفون بتنزيل تحديث iOS 17.0.3، وسرعان ما بدأت سلسلة جديدة من المشاكل تظهر، هذه المرة لا تقتصر فقط على أجهزة آيفون 15 بل شملت كل الأجهزة التي حملت الإصدار الجديد، تدور الشكاوى حول بطء تحميل صفحات الويب وانقطاع الاتصال المفاجئ بشبكات Wi-Fi.

iOS 17.0.3

الإصلاحات المؤقتة لحل المشكلة الأخيرة الخاصة ببطء الإنترنت وانقطاعه مثل تبديل النك إلى الطائرة أو تعطيل شبكة Wi-Fi وإعادة تشغيلها لم تجد نفعا ولم  تقدم سوى فترات قصيرة من عودة الإنترنت.

وقام عدد قليل من المستخدمين بتعديل إعدادات Wi-Fi في محاولة لتحقيق استقرار في شبكة الاتصال، ويزعم البعض أنهم واجهوا هذه المشكلات حتى قبل إصدار iOS 17، على الرغم من أن هذه التقارير لم يتم التحقق منها بعد.

الأمر المثير للاهتمام أن مشكلات Wi-Fi لا تقتصر على طرازات iPhone 15، واجه المستخدمون الذين لديهم أجهزة  iPhone  الأقدم مشكلات مماثلة بعد تحديث iOS 17، ومن الغريب أن الأجهزة الأخرى من منتجات آبل الموجودة على نفس الشبكة، مثل أجهزة Mac، تظل غير متأثرة بانقطاع الواي فاي.

حتى الآن سبب المشكلة يظل غامضا، ومن المتوقع إصلاحه في تحديث iOS 17.1 القادم.

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كيفية حل هذه المشكلة

بالنسبة للمتأثرين بالعطل التقني، تتمثل إحدى الخطوات الأساسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها في غلق اتصال Wi-Fi وإعادة تنشيطه، افتح الإعدادات، وانقر فوق Wi-Fi، وحدد شبكتك، ثم اختر "انسى هذه الشبكة" Forget This Network.

أعد الاتصال عن طريق النقر على اسم الشبكة وإدخال كلمة المرور. على الرغم من أن هذا قد لا يضمن حلاً، إلا أنها خطوة بسيطة يمكنك تجربتها عند مواجهة مشكلات في الشبكة.

واي فاي iPhone iOS iOS 17 آبل آيفون

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