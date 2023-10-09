عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تساهم هواوي وآبل في عودة الزخم لسوق الهواتف الذكية؟

Huawei Technologies
Huawei Technologies

شهد سوق الصين حالة من التراجع في كل من إنتاج ومبيعات الهواتف الذكية وذلك خلال الأشهر الأخيرة، متأثرا بعدة عوامل مختلفة، أهمها العقوبات الأمريكية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وانخفاض معنويات المشترين، ورغم كل ذلك جاءت هواتف "هواوي" الأحدث وإطلاق ىبل لسلسلة هواتف آيفون 15 لتكون بمثابة تحريك للمياه الراكدة، لتعيد للسوق حيويته مرة أخرى. 

 

وفقا لتقرير موقع gizchina التقني المتخصص هناك حالة من التفاؤل بشأن انتعاش السوق حيث تطلق شركة  هواوي  Huawei Technologies، عملاق الصناعة الصيني هواتف تغطي شبكات الجيل الخامس 5G رغم العقوبات الأمريكية، كما تلقى أحدث سلسلة iPhone 15 من Apple استقبالًا إيجابيًا.

 

التراجع في إنتاج ومبيعات الهواتف الذكية

تكشف البيانات التي نشرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إنتاج الهواتف الذكية في بر الصين الرئيسي انخفض بنسبة 7.5% في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وصنعت البلاد 679 مليون هاتف ذكي فقط خلال هذه الفترة. 

علاوة على ذلك، أفادت شركة أبحاث السوق Counterpoint أن إجمالي حجم وحدة مبيعات الهواتف الذكية في البر الرئيسي للصين انخفض بنسبة 4٪ على أساس سنوي في نفس فترة الثمانية أشهر الأولى من عام 2023.

Huawei Technologies

التحديات الاقتصادية الكلية ومعنويات المستهلك

يسلط تقرير شركة Counterpoint الضوء على أن استهلاك الهواتف الذكية في الصين شهد أدنى رقم مبيعات في الربع الثاني منذ عام 2014، بسبب مجموعة من التحديات التي أعاقت عملية التعافي الاقتصادي في الصين عقب فترة وباء كورونا، منها أزمة العقارات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بشكل قياسي، وضعف الثقة في القطاع الخاص. وكان لهذه الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي تأثير كبير على القدرة الشرائية والمعنوية للمستهلكين، مما أدى إلى انخفاض إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة.

حتى مهرجان التسوق المسمى "618" الذي يقام في يونيو من كل عام، والذي يعد عادةً حدثًا كبيرًا للمبيعات، سجل أداءً ضعيفًا نسبيًا لمبيعات الهواتف الذكية.

 

فرص التجديد

على الرغم من التحديات الحالية، يعتقد محللو الصناعة أن سوق الهواتف الذكية الصيني لديه القدرة على التعافي والعودة بقوة مرة أخرى. يقترح إيفان لام، كبير محللي الأبحاث في شركة Counterpoint، أن إطلاق هواتف ذكية جديدة من هواوي Huawei وApple، مع موسم المبيعات الشتوية القادم، يمكن أن يحسن توقعات السوق للفترة المتبقية من عام 2023.

دور هواوي في إعادة تنشيط السوق

ستلعب سلسلة هواتف Mate 60 Pro من  هواوي  دورًا مهمًا في تعزيز مبيعات الهواتف الذكية في الصين. ووفقًا لتقديرات شركة Counterpoint، يمكن أن تصل مبيعات أحدث هواتف 5G الذكية من هواوي إلى ما بين 5 إلى 6 ملايين وحدة بحلول نهاية العام. 

يعزو لام هذه التوقعات المتفائلة إلى القاعدة المحلية الكبيرة لشركة Huawei من مستخدمي نظام تشغيل HarmonyOS، كما أنه من المرجح أن تجتذب أجهزة 5G الجديدة عملاء جدد وتغري عملاء هواوي السابقين الذين تحولوا إلى علامات تجارية أخرى خلال السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى تعافي هواوي من سلسلة التوريد المضطربة خلال الآونة الأخيرة، وبالتالي العودة القوية لهواوي تعزز النظرة الإيجابية للسوق.

في حدود 100 ألف جنيه.. هواوي تطلق سمارت ووتش من الذهب عيار 18

مدمرة الفلاجشيب.. مقارنة بين هواوي Mate 60 RS Ultimate وهونر Honor Magic5 Ultimate

سلسلة هواتف iPhone 15 من Apple والمنافسة في السوق

أثارت سلسلة الهواتف الرائدة iPhone 15 الجديدة من Apple أيضًا حماس المستهلكين الصينيين، مع وجود حشد كبير وطوابير طويلة في متاجر الصين لشراء الأجهزة، مما يشير إلى أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي يمكنه الحفاظ على زخمه. 

الخلاصة

يتماشى الانخفاض في إنتاج ومبيعات الهواتف الذكية في الصين مع الظروف الاقتصادية المتوترة وانخفاض معنويات المستهلكين ومع ذلك، فإن السوق لديه القدرة على العودة مرة أخرى إلى فترة ازدهار قوية من خلال إطلاق هواتف 5G الجديدة من Huawei وسلسلة iPhone 15 من Apple، التي من المتوقع أن تجذب المستهلكين وتساهم في انتعاش سوق الهواتف الذكية الصيني. 

هواوي آبل سوق الهواتف الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

لبنان .. حزب الله يهدد بالرد بعد مقتل أحد أعضائه في غارة إسرائيلية

موضوعات متعلقة

مواصفات وسعر وموعد إطلاق سامسونج Galaxy S24 Ultra

فيفو تقدم هاتف X100 Pro بدعم الإتصال بالأقمار الصناعية

وان بلس تطلق رسميًا تابلت Pad Go بمعالج Helio G99

رسميا.. أوبو تطلق رسميا هاتفها القابل للطي Find N3 في 12 أكتوبر

سبوتيفاي تستعد لإطلاق ميزة Superpremium المدعمة بالذكاء الاصطناعي

لو موبايلك أندرويد 14.. إعدادات لازم تغيرها فورا

سامسونج تقلد هواتف آيفون وتطلق galaxy S24 بإطارات تيتانيوم

أسرع 70% ومدعمة بالذكاء الاصطناعي.. سامسونج تنافس أبل بمعالجات Exynos 2400

ترشيحاتنا

رئيس إسرائيل: لم نشهد وفيات كثيرة لليهود في يوم واحد منذ المحرقة

الأمم المتحدة تعلق إعلان الاحتلال الإسرائيلي بدء حصار كامل على قطاع غزة

السياحة: تنظيم سلسلة من الفعاليات حول العالم بالتنسيق مع السفارات

سعر رينو داستر موديل 2023 في مصر .. صور

عجوز تنبأت بالحرب ضد اسرائيل..قصة العرافة التي تحققت توقعاتها لعام 2023

أبو عبيدة يهدد إسرائيل: كل استهداف للشعب الفلسطيني سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته..حقيقة خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

إطلالة جريئة.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها

فيديو

لب الأرض في حركة جماعية .. العلماء: مؤشر لبيانات زلزالية

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ