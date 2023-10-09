كيف تساهم هواوي وآبل في عودة الزخم لسوق الهواتف الذكية؟

شهد سوق الصين حالة من التراجع في كل من إنتاج ومبيعات الهواتف الذكية وذلك خلال الأشهر الأخيرة، متأثرا بعدة عوامل مختلفة، أهمها العقوبات الأمريكية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وانخفاض معنويات المشترين، ورغم كل ذلك جاءت هواتف "هواوي" الأحدث وإطلاق ىبل لسلسلة هواتف آيفون 15 لتكون بمثابة تحريك للمياه الراكدة، لتعيد للسوق حيويته مرة أخرى.

وفقا لتقرير موقع gizchina التقني المتخصص هناك حالة من التفاؤل بشأن انتعاش السوق حيث تطلق شركة هواوي Huawei Technologies، عملاق الصناعة الصيني هواتف تغطي شبكات الجيل الخامس 5G رغم العقوبات الأمريكية، كما تلقى أحدث سلسلة iPhone 15 من Apple استقبالًا إيجابيًا.

التراجع في إنتاج ومبيعات الهواتف الذكية

تكشف البيانات التي نشرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إنتاج الهواتف الذكية في بر الصين الرئيسي انخفض بنسبة 7.5% في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وصنعت البلاد 679 مليون هاتف ذكي فقط خلال هذه الفترة.

علاوة على ذلك، أفادت شركة أبحاث السوق Counterpoint أن إجمالي حجم وحدة مبيعات الهواتف الذكية في البر الرئيسي للصين انخفض بنسبة 4٪ على أساس سنوي في نفس فترة الثمانية أشهر الأولى من عام 2023.

Huawei Technologies

التحديات الاقتصادية الكلية ومعنويات المستهلك

يسلط تقرير شركة Counterpoint الضوء على أن استهلاك الهواتف الذكية في الصين شهد أدنى رقم مبيعات في الربع الثاني منذ عام 2014، بسبب مجموعة من التحديات التي أعاقت عملية التعافي الاقتصادي في الصين عقب فترة وباء كورونا، منها أزمة العقارات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بشكل قياسي، وضعف الثقة في القطاع الخاص. وكان لهذه الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي تأثير كبير على القدرة الشرائية والمعنوية للمستهلكين، مما أدى إلى انخفاض إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة.

حتى مهرجان التسوق المسمى "618" الذي يقام في يونيو من كل عام، والذي يعد عادةً حدثًا كبيرًا للمبيعات، سجل أداءً ضعيفًا نسبيًا لمبيعات الهواتف الذكية.

فرص التجديد

على الرغم من التحديات الحالية، يعتقد محللو الصناعة أن سوق الهواتف الذكية الصيني لديه القدرة على التعافي والعودة بقوة مرة أخرى. يقترح إيفان لام، كبير محللي الأبحاث في شركة Counterpoint، أن إطلاق هواتف ذكية جديدة من هواوي Huawei وApple، مع موسم المبيعات الشتوية القادم، يمكن أن يحسن توقعات السوق للفترة المتبقية من عام 2023.

دور هواوي في إعادة تنشيط السوق

ستلعب سلسلة هواتف Mate 60 Pro من هواوي دورًا مهمًا في تعزيز مبيعات الهواتف الذكية في الصين. ووفقًا لتقديرات شركة Counterpoint، يمكن أن تصل مبيعات أحدث هواتف 5G الذكية من هواوي إلى ما بين 5 إلى 6 ملايين وحدة بحلول نهاية العام.

يعزو لام هذه التوقعات المتفائلة إلى القاعدة المحلية الكبيرة لشركة Huawei من مستخدمي نظام تشغيل HarmonyOS، كما أنه من المرجح أن تجتذب أجهزة 5G الجديدة عملاء جدد وتغري عملاء هواوي السابقين الذين تحولوا إلى علامات تجارية أخرى خلال السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى تعافي هواوي من سلسلة التوريد المضطربة خلال الآونة الأخيرة، وبالتالي العودة القوية لهواوي تعزز النظرة الإيجابية للسوق.

سلسلة هواتف iPhone 15 من Apple والمنافسة في السوق

أثارت سلسلة الهواتف الرائدة iPhone 15 الجديدة من Apple أيضًا حماس المستهلكين الصينيين، مع وجود حشد كبير وطوابير طويلة في متاجر الصين لشراء الأجهزة، مما يشير إلى أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي يمكنه الحفاظ على زخمه.

الخلاصة

يتماشى الانخفاض في إنتاج ومبيعات الهواتف الذكية في الصين مع الظروف الاقتصادية المتوترة وانخفاض معنويات المستهلكين ومع ذلك، فإن السوق لديه القدرة على العودة مرة أخرى إلى فترة ازدهار قوية من خلال إطلاق هواتف 5G الجديدة من Huawei وسلسلة iPhone 15 من Apple، التي من المتوقع أن تجذب المستهلكين وتساهم في انتعاش سوق الهواتف الذكية الصيني.