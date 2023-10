موبايل Nokia جديد يتفوق في الشياكة والمواصفات

10/10/2023 10:00:36 AM

الثلاثاء 10/أكتوبر/2023 - 10:00 ص 10/10/2023 10:00:36 AM

أطلقت نوكيا هاتف Nokia G42 5G الذكي في الهند، والذي يتميز بمعالج Qualcomm Snapdragon 480+. عند الإطلاق، تم إطلاق الهاتف بلونين مختلفين هما So Purple و So Grey. كما ألمحت العلامة التجارية إلى لون So Pink الشهر الماضي. تخطط العلامة التجارية الآن لإطلاق هذا اللون بسعة ذاكرة وصول عشوائي وتخزين إضافيتين.

وفقًا لتسريب جديد، سيتم إطلاق Nokia G42 5G بلون So Pink قريبًا بسعة ذاكرة وصول عشوائي RAM تبلغ 16 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. من الجدير بالذكر أن نوكيا وضعت علامة نجمية عند 16 جيجابايت، والتي تقرأ 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي + 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي افتراضية. حاليًا، يتوفر الهاتف بتكوين واحد 6 جيجابايت + 128 جيجابايت (أمازون).

مواصفات Nokia G42 5G

يتميز Nokia G42 5G بشاشة LCD بقياس 6.56 بوصة مع نوتش، وتوفر دقة 1612 × 720 بكسل (HD +)، وهي محمية بواسطة Corning Gorilla Glass 3. تتميز الشاشة أيضًا بمعدل تحديث 90 هرتز ومستوى سطوع 450 نيت.

يعمل هاتف Nokia G42 5G بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 Plus ويتم تشغيله بواسطة بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. الجدير بالذكر أن اللوحة الخلفية مصنوعة من 65% بلاستيك معاد تدويره.

من حيث الكاميرا، يتميز Nokia G42 5G بنظام كاميرا ثلاثية على الظهر، يتكون من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، هناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

تشمل خيارات الاتصال دعم 5G و WiFi 6 و Bluetooth 5.1 و GNSS ومنفذ USB Type-C. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، وفتحة بطاقة MicroSD للتخزين القابل للتوسيع، ومستشعر بصمة الأصابع مثبت على الجانب للأمان.

يعمل الهاتف الذكي بنظام Android 13 ويأتي مع ضمان تلقي تحديثين لنظام التشغيل Android وثلاث سنوات من تحديثات الأمان.