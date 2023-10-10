عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Nokia جديد يتفوق في الشياكة والمواصفات

موبايل Nokia جديد
موبايل Nokia جديد يتفوق في الشياكة والمواصفات

أطلقت نوكيا هاتف Nokia G42 5G الذكي في الهند، والذي يتميز بمعالج Qualcomm Snapdragon 480+. عند الإطلاق، تم إطلاق الهاتف بلونين مختلفين هما So Purple و So Grey. كما ألمحت العلامة التجارية إلى لون So Pink الشهر الماضي. تخطط العلامة التجارية الآن لإطلاق هذا اللون بسعة ذاكرة وصول عشوائي وتخزين إضافيتين.

وفقًا لتسريب جديد، سيتم إطلاق Nokia G42 5G بلون So Pink قريبًا بسعة ذاكرة وصول عشوائي RAM تبلغ 16 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. من الجدير بالذكر أن نوكيا وضعت علامة نجمية عند 16 جيجابايت، والتي تقرأ 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي + 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي افتراضية. حاليًا، يتوفر الهاتف بتكوين واحد 6 جيجابايت + 128 جيجابايت (أمازون).

موبايل Nokia جديد يتفوق في الشياكة والمواصفات

مواصفات Nokia G42 5G

 

يتميز Nokia G42 5G بشاشة LCD بقياس 6.56 بوصة مع نوتش، وتوفر دقة 1612 × 720 بكسل (HD +)، وهي محمية بواسطة Corning Gorilla Glass 3. تتميز الشاشة أيضًا بمعدل تحديث 90 هرتز ومستوى سطوع  450 نيت. 
يعمل هاتف Nokia G42 5G  بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 Plus ويتم تشغيله بواسطة بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. الجدير بالذكر أن اللوحة الخلفية مصنوعة من 65% بلاستيك معاد تدويره.

من حيث الكاميرا، يتميز Nokia G42 5G بنظام كاميرا ثلاثية على الظهر، يتكون من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، هناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

تشمل خيارات الاتصال دعم 5G و WiFi 6 و Bluetooth 5.1 و GNSS ومنفذ USB Type-C. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، وفتحة بطاقة MicroSD للتخزين القابل للتوسيع، ومستشعر بصمة الأصابع مثبت على الجانب للأمان.

يعمل الهاتف الذكي بنظام Android 13 ويأتي مع ضمان تلقي تحديثين لنظام التشغيل Android وثلاث سنوات من تحديثات الأمان.

Nokia Nokia G42 Nokia G42 5G Qualcomm Snapdragon نوكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

بشرى سارة من الحكومة بشأن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية.. وهؤلاء معاقبون

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

سرها عجيب في جلب الرزق وسداد الدين .. اغتنم هذه الآية ورددها

فلسطين.. المقاومة تقصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ

موضوعات متعلقة

موبايل سامسونج رائع مش هتلاقي أرخص منه في مصر.. سعر ومواصفات

إيه رأيك في السعر.. موبايل شاومي 13T الجديد بـ 23000 جنيه وسماعة هدية

معلومات تهمك..رجال اخترعوا أجهزة لولاها كانت حياة البشر غير قابلة للمعيشة

للمرضى وكبار السن..خاتم جديد من سامسونج يحل كل مشاكلك الصحية

الهاتف الذي اكتسح iPhone وبيع منه 40 مليون موبايل

إيلون ماسك يربط عملية "طوفان الأقصى" بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية

أرخص موبايلات Oppo تستحق الشراء في 2023

عرض الإثنين.. موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 15 ألف جنيه

ترشيحاتنا

في أول يوم عمل له.. رئيس الوطنية للانتخابات يستقبل وزيرة الهجرة

للمتفوقين بالثانوية العامة.. منح تعليمية ممولة بالكامل للدراسة في الصين

بحضور الرئيس السيسي.. خريجو كلية الشرطة يقدمون عروضا بالخيل

طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون سيناريوهات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

السلطات الفلسطينية تطالب بإدخال المواد الغذائية والطبية لقطاع غزة

تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

مطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. اشتعال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا| صور

7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

فيديو

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ