النشرة الدينية.. صلاة الفاتح وطريقة أدائها.. 4 وصفات قوية من الشعراوي للتخلص من الهموم.. دعاء الضيق والإكتئاب

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.
دعاء الضيق والاكتئاب قاله سيدنا محمد ونبي الله يونس فنجاهما
صلاة الفاتح وطريقة أدائها.. داوم عليها يفتحها الله عليك من حيث لا تحتسب
دعاء لمن بلغ سن الـ40 ورد فى سورة الأحقاف.. من المهم ترديده
دعاء صلاة الظهر .. 7 كلمات أوصى بها النبي لمغفرة ذنوبك كلها
لماذا تقرأ سورة الحديد اليوم الثلاثاء؟.. فيها 10 عجائب لا يعرفها كثيرون
4 كلمات تحصن بيتك وتحفظه وتزيده بركة.. داوم عليها صباحا ومساءً
الأزهر للفتوى يقدم نصيحة للطلبة تجعلهم متفوقين طوال العام الدراسي
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
حل رباني للتخلص من الهموم.. 4 وصفات قوية من الشيخ الشعراوي