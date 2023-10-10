دعاء لمن بلغ سن الـ40 ورد فى سورة الأحقاف.. من المهم ترديده

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك دعاء يقال بعد سن الأربعين ورد فى سورة الأحقاف ربما لا يعرفه الكثير.

وتساءل مرزوق عبدالرحيم، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، هل تعلمتم دعاء بعد سن ال ٤٠؟، وحكى قائلاً:" وصلتني هذه الرسالة من أحد الأصدقاء فأردت أن أتحفكم بها ونصها كما يلي فيقول أحد المربين: تعلمتُ من ابنتي درساً اذ كانت تحفظُ في سورة الأحقاف فوجئت بها تسألني: أبي كم عمرك ؟ قلت لها مبتسماً 44 سنة، فقالت: يعني أنك قد بلغت الاربعين منذ أربع سنوات فهل تقول دعاء ما بعد الأربعين؟، قلت: وهل هناك دعاء مخصوص بعد الأربعين؟ فابتسمت وقالت:شرحت لنا المعلمة قول الله تعالى في سورة الأحقاف: *وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16).

وأخبرتني معلمتي بان أباها يقول هذا الدعاء منذ ٣٠ عاما، والآن ناهز على الثمانين ويتمتع بصحة جيدة، شكرت ابنتي كثيرا لكلماتها الرائعة ووصيتها الثمينة فقبلت رأسها وحمدت الله ان رزقني ببنت أتعلم على يديها، وقالت أجعل هذا الدعاء ورداً لكٓ في كل حين.

(( هذا هو الدعاء ))

*رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ .*.