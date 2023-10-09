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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة الفاتح وطريقة أدائها.. داوم عليها يفتحها الله عليك من حيث لا تحتسب

صدى البلد

سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب انفتاح القلوب الضارعة لرب العالمين لأنه علمنا الذكر والتقوى والتخلي من كل قبيح، خاتم المرسلين لأنه ختم النبوة وختم الرسالة والوحي .

صلاة الفاتح

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن صيغة صلاة الفاتح هي: "اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى حق قدره ومقداره ".

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صيغ الصلاة على النبي 

1- الصلاة النارية:  اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

2- الصلاة الطبية:  اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية اﻷبدان  وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح اﻷرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

3- صلاة الفاتح: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك  المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم  صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها مولى ونصير يانعم المولى ويا نعم النصير في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

4- الصلاة المنجية: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.

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5- صلاة الفرج: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها ياإلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم.

6- صلاة الشفاء: اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم .

7- صلاة الأنوار: اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله آمين.

8- اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب البشير الشفيع النذير الذي أخبر عن ربه الكريم بأن لله في كل نفس مائة ألف فرج قريب وسلم تسليما كثيرا.

9- صلاة السرور:  اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا.

10- صلاة الإنقاذ للإمام النووي:  اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتنقلني بها من وحلتي وتقيل بها عثرتي وتقضي بها حاجتي .

11- صلاة اللطف:  اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السموات والأرضين عليه وأجري يامولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جميل صنعك فيما آمله منك ياالله ياسميع يا قريب يارب العالمين.

12- اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله .

13- اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تثبت في قلبي الإيمان صلاة تحفظني بها القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها أنوار الجنات وأنوار النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم .

صيغ الصلاة على النبي صلاة الفاتح الصلاة النارية

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