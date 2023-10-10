4 كلمات تحصن بيتك وتحفظه وتزيده بركة.. داوم عليها صباحا ومساءً

أوصى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، من يريد تحصين بيته وحمايته وزيادة البركة فيه باتباع بأربعة أمور.

وقال المجمع، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هناك 4 أمور تحصن بيتك وتزيد البركة فيه وهي:

1- قراءة سورة البقرة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجعلوا بيوتكم مَقَابر، إنَّ الشيطان يَنْفِرُ من البيت الذي تُقْرَأُ فيه سورةُ البقرة».

2- قراءة قول الله تعالى {وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ}.

3- ذكر الله عند دخول البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (إذا دخلَ الرَّجُلُ بيتَه فذكرَ اللهَ عزَّ و جلَّ عندَ دُخولِه و عِندَ طعامِه؛ قالَ الشَّيطانُ: لا مَبيتَ لكُم و لا عَشاءَ، إذا دخلَ فلَم يذكرِ اللهَ عِندَ دخولِه، قالَ الشَّيطانُ: أدرَكتُم المبيتَ، وإنْ لَم يذكرِ اللهَ عندَ طعامِه، قالَ الشَّيطانُ: أدرَكْتُم المبيتَ والعَشاءَ).

4- المداومة على المأثور عن النبي من أذكار الصباح والمساء ودعاء الخروج والدخول.