مأساة برصاص القصف.. حزن بالسوشيال لوفاة محمد المصري وعائلته في فلسطين

في حادث مروع يعكس الألم والمأساة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، توفيت عائلة مدنية بأكملها تحت ضربات الاحتلال الإسرائيلي، حيث توفي محمد المصري وزوجته سلمى خليل وأبناؤهما الثلاثة، هادي وعلي وشام، أصغرهم شام البالغة من العمر عامين، جراء قصف مكثف على غزة.

وفاة عائلة في فلسطين

ما يجعل هذه الحادثة أكثر صدمة هو أن العائلة الفلسطينية المتوفاة كانت عائلة مدنية، لا علاقة لها بالصراع السياسي أو الأعمال العدائية. كانوا يعيشون حياة بسيطة وسط عائلة محبة، يسعون لبناء مستقبل آمن لأطفالهم.

تعكس وفاة هذه العائلة المدنية المأساة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة تحت القصف العنيف للجيش الإسرائيلي.

تشهد غزة تصعيدًا مدمرًا، حيث يستهدف القصف العديد من الأحياء السكنية والبنية التحتية الحيوية، ما يؤدي إلى خسائر بشرية فادحة ودمار هائل.

التقارير الواردة من غزة تشير إلى أن العائلة المتوفاة كانت تعيش في منطقة سكنية هادئة وغير عسكرية، ولم تكن هناك أي أنشطة عدائية قرب محيطهم.

تأتي الحادثة الصادمة في سياق التوترات المستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وتجدد الدعوات العالمية للتوصل إلى حل سياسي عادل يضمن حقوق الفلسطينيين في العيش بسلام وأمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأخيرة للأبناء والتي نشرتها سلمى في يوليو الماضي: “أولادي.. ‏هُم السند والسكن و المسكن و السكينة ولذة الحياة.. اللهمَ إنهَم قطعة من روحيِ فـ يَارب احفظهم ليِ بعينكَ التيِ لا تنام.. هادي.. علي.. شام”.