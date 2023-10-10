عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مأساة برصاص القصف.. حزن بالسوشيال لوفاة محمد المصري وعائلته في فلسطين

الابناء ماتوا برصاص
الابناء ماتوا برصاص الاحتلال في غزة

في حادث مروع يعكس الألم والمأساة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، توفيت عائلة مدنية بأكملها تحت ضربات الاحتلال الإسرائيلي، حيث توفي محمد المصري وزوجته سلمى خليل وأبناؤهما الثلاثة، هادي وعلي وشام، أصغرهم شام البالغة من العمر عامين، جراء قصف مكثف على غزة.

وفاة عائلة في فلسطين

ما يجعل هذه الحادثة أكثر صدمة هو أن العائلة الفلسطينية المتوفاة كانت عائلة مدنية، لا علاقة لها بالصراع السياسي أو الأعمال العدائية. كانوا يعيشون حياة بسيطة وسط عائلة محبة، يسعون لبناء مستقبل آمن لأطفالهم.

txt

فلسطين.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 830 شهيدا و4250 مصابا

txt

انتهاكات لا تحصى.. نرصد بالأرقام جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

تعكس وفاة هذه العائلة المدنية المأساة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة تحت القصف العنيف للجيش الإسرائيلي. 

تشهد غزة تصعيدًا مدمرًا، حيث يستهدف القصف العديد من الأحياء السكنية والبنية التحتية الحيوية، ما يؤدي إلى خسائر بشرية فادحة ودمار هائل.

التقارير الواردة من غزة تشير إلى أن العائلة المتوفاة كانت تعيش في منطقة سكنية هادئة وغير عسكرية، ولم تكن هناك أي أنشطة عدائية قرب محيطهم. 

تأتي الحادثة الصادمة في سياق التوترات المستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وتجدد الدعوات العالمية للتوصل إلى حل سياسي عادل يضمن حقوق الفلسطينيين في العيش بسلام وأمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأخيرة للأبناء والتي نشرتها سلمى في يوليو الماضي: “أولادي.. ‏هُم السند والسكن و المسكن و السكينة ولذة الحياة.. اللهمَ إنهَم قطعة من روحيِ فـ يَارب احفظهم  ليِ بعينكَ التيِ لا تنام.. هادي.. علي.. شام”.

احتلال الاسرائيلي غزة إسرائيل قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البولندى تطورات الأوضاع فى قطاع غزة .. فيديو

شاهد.. رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية من قطاع غزة على مستوطنات الاحتلال

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤..بيان عاجل من الهيئة الوطنية فى طلبات الاستثناءات

حنان البلخي تفوز بمنصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

10 لقطات بارزة من مركز زوار القبة الضريحية لمسجد الإمام الشافعي |شاهد

بعد قصف معبر رفح.. مصر ترجع شحنات غذائية كانت في طريقها لغزة

بأوامر الخطيب | شبانة: قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

قصة دجال الشرقية و«تلاقي الأوراح».. أوهم سيدة بعلاجها بممارسة الحرام مع صديقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عاشور بيفرح.. لقطات من عقد قرانه على المذيعة نانسي نور| صور

في أمس الحالة للدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

بعد انباء زواجها من تامر عاشور..20 صورة لنانسي نور تكشف من هى؟

بعد رسالة نجله.. هاني الناظر يتصدر ترند جوجل من جديد

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ