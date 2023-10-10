فلسطين.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 830 شهيدا و4250 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 830 شهيد و4250 إصابة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية واسعة النطاق على أحد أحياء قطاع غزة، مستهدفا أكثر من 100 موقع.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عشرات الطائرات المقاتلة شاركت في الغارات.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أفادت بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت العشرات من قذائف مدفعيتها تجاه مراكب الصيادين الراسية في ميناء خان يونس ودمرت عددا منها.

وأشارت الوكالة إلى الزوارق البحرية تواصل قصفها المدفعي على طول شارع الرشيد الساحلي غرب محافظات قطاع غزة.