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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: القصف شديد على عسقلان .. ودوي صافرات الإنذار في شمال إسرائيل

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة تستهدف عسقلان

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن هناك قصف شديد من قبل صواريخ المقاومة الفلسطينية على مستوطنة عسقلان، وذلك بعد إعلان كتائب القسام استهداف مباشر ومكثف لتلك المستوطنة، ومطالبة أهلها بالخروج منها. 

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أيضا، أنه أيضا تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق الشمال الإسرائيلي، وذلك بمنطقة وادي عارة في باقة الغربية وبجات، وبالتزامن مع ذلك، تم إطلاق صفارات الإنذار في السامرة لكل من منشيه، حنانيت، شاكيد وريحان.

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رشقات جديدة من قطاع غزة 

وقد أفادت شبكة “سكاي نيوز”، اليوم لثلاثاء، بإطلاق رشقات جديدة من قطاع غزة بعد انتهاء مهلة حماس للمستوطنين في عسقلان لمغادرتها حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي، وفي وقت سابق من اليوم، أصدر متحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تحذيرا للمستوطنين في عسقلان بجنوب إسرائيل بضرورة مغادرة المستوطنة قبل الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث إن التحذير يأتي ردا على “جريمة تهجير أبناء شعبنا وإجبارهم على الفرار من منازلهم في قطاع غزة”.

المقاومة الفلسطينية كتائب القسام عسقلان غزة قطاع غزة

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