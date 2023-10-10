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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني: 800 شهيد و5 آلاف مصاب حصيلة اعتداء الاحتلال على غزة

فلسطين
فلسطين

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح، إن الاستهدافات المتكررة لقوات الاحتلال تجعل حصر الضحايا مستحيلا، ووصلت الحصيلة حتى الآن 800 شهيد و5 آلاف مصاب.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال استهدفت أطقم الهلال الأحمر وأسفرت عن استشهاد 5 من مزودي خدمة الإسعاف أثناء تأدية مهمتهم الوطنية والإنسانية، ودمرت قوات الاحتلال 15 عربة إسعاف.

ولفت إلى أن الرسائل واضحة من قوات الاحتلال أنها لا تميز بين مدني سواء نساء أو أطفال أو شيوخ وبين عسكري أو بين أطقم طبية، كل من يتحرك على أرض غزة هو هدف للقصف من الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن الوضع الإنساني في القطاع أصبح مأساويا، مع نقص حاد في الإمدادات الغذائية والدوائية والمياه، بعد تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، وهذا عقاب جماعي لسكان قطاع غزة.

 

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