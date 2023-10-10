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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تقاوم.. دوي صفارات إنذار بتل أبيب وجليل يام وكفار شمرياهو

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بدوي صفارات الإنذار بهجوم المقاومة الفلسطينية في هرتسليا، جليل يام، كفار شمرياهو، جليلوت، رمات هشارون، تل أبيب، هيركون.


وأعلنت السفارة الإسرائيلية في واشنطن ، اليوم ، ارتفاع عدد الوفيات جراء هجوم المقاومة الفلسطينية على تل أبيب إلى 1008 على الأقل.

 

من جانبها، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينين بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية إلى 788 شهيدًا، وإصابة 4000 بجروح متفاوتة.

وبحسب الصحة الفلسطينية، أنه من بين الشهداء 140 طفلاً و105 سيدات.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة منازل وعمارات سكنية بمناطق عديدة من قطاع غزة.

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