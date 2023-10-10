مسؤول بالإتحاد الأوروبي: لا بد من دخول مساعدات للمدنيين في فلسطين

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، على ضرورة وقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ العنف وضبط النفس بقطاع غزة.

وأضاف بوريل خلال كلمته في مؤتمر صحفي بسلطنة عمان، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": أكدنا أهمية إمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، أولوياتنا وقف العنف في الأراضي المحتلة وحماية المدنيين، ونندد بكل ما يحدث ضد المدنيين في فلسطين، مؤكدا على أهمية حل الدولتين لإنهاء حلقة العنف.

وشدد على ضرورة السماح بدخول المياه والغذاء إلى قطاع غزة، مفيدا بأنهم سيعملون مع جامعة الدول العربية من أجل تسوية عاجلة.