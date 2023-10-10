طوفان الأقصى.. رياض محرز يدعم فلسطين ضد الاحتلال| شاهد

حرص النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق أهلي جدة، على دعم فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر رياض محرز صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام لمصلى “قبة الصخرة” في فلسطين"، مكتوب عليها “ألا إن نصر الله قريب”.

رياض محرز يدعم فلسطين

وبدأت المقاومة الفلسطينية عملية"طوفان الأقصى"، السبت الماضي، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين في الجانب الإسرئيلي، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 300 ألف جندي احتياط في عملية تعبئة ضخمة في غلاف غزة.

كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ، بأنه أجبر كل البلدات المحيطة بقطاع غزة على الإخلاء.