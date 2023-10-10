شاهد.. رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية من قطاع غزة على مستوطنات الاحتلال

أظهر مقطع فيديو علي منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، اليوم الثلاثاء، إطلاق رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية من قطاع غزة علي مستوطنات الاحتلال.

ومنذ قليل، أفادت شبكة “سكاي نيوز”، اليوم لثلاثاء، بإطلاق رشقات جديدة من قطاع غزة بعد انتهاء مهلة حماس للمستوطنين في عسقلان لمغادرتها حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر متحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تحذيرا للمستوطنين في عسقلان بجنوب إسرائيل بضرورة مغادرة المستوطنة قبل الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث إن التحذير يأتي ردا على “جريمة تهجير أبناء شعبنا وإجبارهم على الفرار من منازلهم في قطاع غزة”.