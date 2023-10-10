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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انتهاء المهلة.. رشقات صاروخية مكثفة على مستوطنات عسقلان

رشقات صاروخية مكثفة
رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة علي مستوطنات الاحتلال

أفادت شبكة “سكاي نيوز”، اليوم لثلاثاء، بإطلاق رشقات جديدة من قطاع غزة بعد انتهاء مهلة حماس للمستوطنين في عسقلان لمغادرتها حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر متحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تحذيرا للمستوطنين في عسقلان بجنوب إسرائيل بضرورة مغادرة المستوطنة قبل الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث إن التحذير يأتي ردا على “جريمة تهجير أبناء شعبنا وإجبارهم على الفرار من منازلهم في قطاع غزة”.

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ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل في البيان الذي نشرته حماس على “تليجرام”.

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