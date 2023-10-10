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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذعر يضرب المستوطنين.. قرار عاجل من الاحتلال الإسرائيلي بشأن شراء السلع الأساسية

ذعر يضرب المستوطنين
ذعر يضرب المستوطنين

قالت أكبر سلسلة سوبر ماركت في الاحتلال الإسرائيلي، شوفرسال، إنها تحد من شراء السلع الأساسية في متاجرها.

ولن يتمكن المستوطنين إلا شراء ما يصل إلى علبتين من زجاجات المياه بسعة 1.5 لتر، ورف يحتوي على 30 بيضة، وثلاث وحدات من الحليب، ورغيفين من الخبز.

وقالت إن القيود يتم فرضها “من منطلق المسؤولية تجاه جميع العملاء وبسبب كثرة الطلب وصعوبات العرض والنقص الجزئي في المنتجات في المتاجر”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أوصى في وقت سابق المستوطنين بتخزين المياه والغذاء والإمدادات الأخرى لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسط هجوم حماس على إسرائيل.

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وأمس، أظهر مقطع فيديو علي منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، تزاحم المستوطنين الاسرائيليين علي شراء المياه والغذاء، وسط تقارير عن ازدحام المتاجر الكبرى بالمتسوقين وإفراغ الرفوف من زجاجات المياه.

وقال مدير سوبرماركت في تل أبيب للقناة الـ13 العبرية، إن المبيعات ارتفعت بنسبة 200% اليوم، على الرغم من نفاد المياه منذ فترة طويلة.

الاحتلال الاسرائيلي السلع الأساسية

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