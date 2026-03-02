قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب: توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي

خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد يحيي

وقعت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، مذكرة تفاهم بهدف تنظيم إجراءات المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية للمستثمرين غير المقيمين، مؤكدة أن هذه المذكرة تمثل خطوة محورية في إطار توجيهات وزير المالية المستمرة بتنظيم المعاملة الضريبية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وعلى رأسها الصكوك السيادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار واليقين الضريبي للمستثمرين غير المقيمين.

وأوضحت رئيس المصلحة أن المذكرة تأتي في ضوء التوسع الذي تشهده الدولة في استخدام الصكوك السيادية كأداة تمويلية مهمة، وحرص الحكومة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين، خاصة المهتمين بأدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يتطلب وجود إطار ضريبي واضح، منضبط، وسهل التطبيق.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تُعد امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي قائم بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، حيث سبق توقيع مذكرة تفاهم في مايو 2023 لتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة للمستثمرين غير المقيمين، أعقبها توقيع ملحق في أغسطس 2024 خاص بتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة، ليتم استكمال هذا المسار بتوسيع نطاق التعاون ليشمل الصكوك السيادية.

وأشارت رشا عبدالعال إلى أن المذكرة تستهدف تنظيم إجراءات استصدار الرأي الفني بشأن المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية، وتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، موضحة أن المذكرة تضمنت تحديد المستندات المطلوبة للاستفادة من نسب الضريبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، مع وضع آليات مرنة للتعامل في الحالات التي يتعذر فيها تقديم شهادة إقامة، وتقديم طلبات الرأي الفني، وأشارت الي ان المذكرة تهدف الي اتاحة اليات واضحة لرد فروق الضريبة بالسرعة والدقة والفعالية المطلوبة بما يسهم في تعزيز الثقة لدي المستثمرين الغير مقيمين.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المذكرة أتاحت آليات واضحة لرد فروق الضريبة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين غير المقيمين، كما تضمنت طلب مجمع يوضح كافة أنواع الأوراق المالية الحكومية التي يُستثمر فيها الممول، على أن تصدر الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية الرأي الفني بعد استكمال المستندات اللازمة، بما يضمن سرعة البت والشفافية والالتزام بالقواعد الضريبية.

وأضافت أن هذا الإطار الإجرائي يسهم في تقليل زمن المعاملات، وتوفير وضوح أكبر لكافة الأطراف المعنية، سواء المستثمرين أو الجهات المنفذة، ويعزز مناخ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكدة أن توقيع المذكرة يعكس التزام المصلحة بتطوير السياسات والإجراءات الضريبية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ومواكبة التطورات المتسارعة في أسواق المال وأدوات التمويل الحديثة.

واختتمت رئيس المصلحة تصريحها بالتأكيد على استمرار مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين، والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة في السوق المالي المصري، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن الجدير بالذكر حضر من جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزيعبدالرحمن صلاح مدير ادارة الضرائب، كما حضر من جانب مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس المصلحة،عبداللطيفعبدالرحمن رئيس الادارة المركزية لرسم تنمية الموارد والدمغة،الدكتورة عفاف ابراهيم معاون رئيس المصلحة، مها علي مدير عام الموقع الالكتروني ورئيس وحدة الاعلام بمكتب رئيس المصلحة.

مصلحة الضرائب رشا عبد العال اخبار مصر مال واعمال السياسات الضريبية القيد المركزي ضرائب الدمغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

ترشيحاتنا

علي معلول

علي معلول : الأهلي منحنى الشهرة والمال ..وينقصني لقب مع المنتخب

مورينيو

تقارير مغربية: مورينيو كان الخيار الأول لتدريب المغرب حال رحيل الركراكي

بلال عطية

بلال عطية يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام.. تفاصيل

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد