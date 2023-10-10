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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يرتكب إبادة جماعية.. إسرائيل تهدد سكان قطاع غزة بـ"الجحيم"

قطاع غزة
قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون في قطاع غزة سوى الدمار، مهددا سكانه بأنهم سيرون الجحيم.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية واسعة النطاق على أحد أحياء قطاع غزة، مستهدفا أكثر من 100 موقع.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عشرات الطائرات المقاتلة شاركت في الغارات.

وأمس، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تعمل على الانتقال لهجوم مكثف ضد حماس لم يسبق أن قمنا به سابقا.

وأضاف نتنياهو: “سنحسم المعركة مع حماس.. خطوتنا الأولى كانت السيطرة على غلاف غزة وخطوتنا الثانية نقوم بها حاليا وهي الهجوم المكثف على غزة”.

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وأوضح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: “كثفنا وجودنا على الحدود الشمالية لمواجهة أي تدخل من حزب الله”.

وأكد نتنياهو، أنه غير صحيح أن مصر أبلغتنا مسبقا عن عملية حماس.

ولفت نتنياهو، إلي أن الانقسام الداخلي في إسرائيل انتهى.

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