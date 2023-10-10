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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية في الطريق لـ إسرائيل

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإسرائيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية التي اقرتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى في طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلى.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسئول كبير في البنتاجون، أن الطائرات الأمريكية المحملة بالذخيرة، قد أقلعت بالفعل باتجاه إسرائيل.

وأضاف المسئول، في خبر عاجل، أن الولايات المتحدة تعمل على تسريع عمليات تسليم معدات الدفاع الجوي والأسلحة التي طلبتها إسرائيل من الشركات الأمريكية.

وحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عن مصدر أمني أمريكي، فإن حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد فورد”، ستصل إلى الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ​​"قريبًا جدًا".

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