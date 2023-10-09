الجيش الإسرائيلي: أي تحرك إيراني قد يؤدي إلى تدخل الولايات المتحدة عسكريا

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، اليوم الأثنين، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتنسيق استخباراتي وعملياتي مع الجيش الأمريكي.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أي تحرك تقوم به إيران في المنقطة تجاه إسرائيل، قد يؤدي إلى تدخل الولايات المتحدة والهجوم على إيران.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة لم تجد حتى الآن دليلاً دامغاً يربط إيران مباشرة بتخطيط وتنفيذ الهجوم على الاحتلال الإسرائيلي من قبل مقاتلي حركة حماس، لافتين إلى أنه مع ذلك لا يمكن إنكار تاريخ إيران في مساعدة حماس.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لشبكة CNN: "بالطبع إيران موجودة في الصورة، لقد قدموا الدعم لسنوات لحماس وحزب الله".

وفي أعقاب الهجوم الفلسطيني، أكد مسؤول أمريكي أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان لـ إيران أي دور مباشر في التخطيط ودعم هجوم حماس، مشيرا إلى أن الأمر مبكر وهي مسألة ذات أهمية مباشرة لتحديدها.