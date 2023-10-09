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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ضرب إسرائيل.. الولايات المتحدة تعلن إرسال مقاتلات خطيرة للمنطقة لردع إيران

طائرات أمريكية
طائرات أمريكية

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط كجزء من خطة لتعزيز وضع القوات الأمريكية في المنطقة، وفقا لصحيفة CNN الأمريكية.

 

ووفقا لمسؤول أمريكي، إن هذه الخطوة ستشمل إرسال طائرات مقاتلة من طراز F-35 وF-15، وهما من أقوى القدرات جو-جو وجو-أرض في القوات الجوية الأمريكية. 

وعلى الرغم من أن العدد الدقيق للطائرات غير واضح، إلا أن المسؤول الأمريكي قال لـ CNN إنه من المرجح أن يكون هناك حوالي من 20 إلى 25 مقاتلة أمريكية متجهة إلى المنطقة.

وقال المسؤول الأمريكي، إن الهدف من نشر طائرات مقاتلة إضافية هو ردع أي عدوان إيراني أو توسيع القتال خارج حدود إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع لويد أوستن، أن الولايات المتحدة "ستزيد" أسرابها المقاتلة في الشرق الأوسط تحت القيادة المركزية الأمريكية، وبالإضافة إلى طائرات إف-35 وإف-15، قال أوستن أيضًا إنه سيتم تعزيز أسراب طائرات إف-16 وإيه-10 في المنطقة.

وتم طلب طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى المنطقة في منتصف يوليو ردًا على العدوان الإيراني في مضيق هرمز، وهو ممر مائي مهم في الشرق الأوسط. 

وأنهت الطائرات الأمريكية انتشارها قبل أيام فقط، لكن المزيد من طائرات الجيل الخامس ستتوجه إلى المنطقة في أعقاب التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة والمخاوف من احتمال تحوله إلى صراع إقليمي.

وفي أواخر مارس الماضي، نشرت الولايات المتحدة طائرات هجومية من طراز A-10 في المنطقة بعد العدوان الإيراني المتزايد على القوات الأمريكية في سوري، كما تم نقل طائرات A-10 إلى مراقبة مضيق هرمز بعد سلسلة من محاولات الاستيلاء عليها من القوات البحرية الإيرانية.

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