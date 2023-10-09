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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أجل القبة الحديدية.. إسرائيل تطلب أسلحة خطيرة من الولايات المتحدة |تفاصيل

القبة الحديدية
القبة الحديدية

أفاد موقع CNN الأمريكي، أن الاحتلال الإسرائيلي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية تزويده بقنابل موجهة بدقة وصواريخ اعتراضية إضافية للقبة الحديدية، ويأتي الطلب الإسرائيلي في الوقت الذي وعد فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن الولايات المتحدة ستنقل المساعدة الأمنية إلى إسرائيل في أقرب وقت.

ووفقا لمسؤول إسرائيلي، فإن الطلب الإسرائيلي المقدن إلى واشنطن يشمل ذخائر الهجوم المباشر المشترك، أو JDAMs، وهي مجموعة تعمل على تحويل قنبلة "غبية" غير موجهة إلى سلاح "ذكي" دقيق، لافتا إلى أن إسرائيل استخدمت قنابل دقيقة التوجيه لضرب أهداف في قطاع غزة من الجو.

وتطلب إسرائيل أيضًا المزيد من الصواريخ الاعتراضية لنظام القبة الحديدية، ولكن النظام الإسرائلي تعرض لوابل من الصواريخ، مما سمح لبعض الصواريخ الفلسطينية بالمرور وضرب إسرائيل.

وقدمت الولايات المتحدة ملايين الدولارات لتمويل مشروع القبة الحديدية الإسرائيلي في وقت سابق.

وقال المسؤول الإسرائيلي أيضًا، إن الجيش الإسرائيلي قد يطلب المزيد من القدرات والأسلحة، اعتمادًا على كيفية سير الحملة الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مشيرا إلى أنه مع تطور الأحداث الأخرى، فسنحتاج إلى أجزاء أخرى أيضًا.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي يستعد لنقل مجموعة هجومية من البوارج والطائرات العسكرية بالقرب من الاحتلال الإسرائيلي لدعمها.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي خلال تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستقوم بتزويد الاحتلال الإسرائيلي بالذخائر والإمدادات العسكرية الأخرى بشكل فوري.

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