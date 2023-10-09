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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن إرسال الولايات المتحدة أسلحة لـ إسرائيل

حركة حماس
حركة حماس

قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن دفع الولايات المتحدة الأمريكية بقطع بحرية للبحر المتوسط لمساندة الاحتلال الإسرائيلي، يعني مشاركتها بـ "العدوان" على الشعب الفلسطيني.

 

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي يستعد لنقل مجموعة هجومية من البوارج والطائرات العسكرية بالقرب من الاحتلال الإسرائيلي لدعمها.

 

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي خلال تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستقوم بتزويد الاحتلال الإسرائيلي بالذخائر والإمدادات العسكرية الأخرى بشكل فوري.

وفي وقت سابق، أكد أوستن، دعم واشنطن الكامل للكيان الصهيوني في ظل العملية الفلسطينية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أكد خلالها الأخير أن البنتاجون ملتزم بأمن إسرائيل وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها من العمليات التي لا تتزعزع

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