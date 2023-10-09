وزير الدفاع الأمريكي: إرسال مجموعة هجومية من البوارج والطائرات العسكرية إلى إسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي يستعد لنقل مجموعة هجومية من البوارج والطائرات العسكرية بالقرب من الاحتلال الإسرائيلي لدعمها.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي خلال تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستقوم بتزويد الاحتلال الإسرائيلي بالذخائر والإمدادات العسكرية الأخرى بشكل فوري.

وفي وقت سابق، أكد أوستن، دعم واشنطن الكامل للكيان الصهيوني في ظل العملية الفلسطينية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أكد خلالها الأخير أن البنتاجون ملتزم بأمن إسرائيل وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها من العمليات التي لا تتزعزع

ووجه الوزير أوستن فريقه للتأكد من أن وزارة الدفاع تتشاور بشكل وثيق مع جميع الحلفاء والشركاء الذين يشاركوا واشنطن الالتزام بالسلام.

وأضاف أن “الوزير أوستن سيواصل التشاور مع الوزير جالانت في الأيام والأسابيع المقبلة لضمان حصول إسرائيل على الدعم الذي تحتاجه”.