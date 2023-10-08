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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: توقعات بتوغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال 48 ساعة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولون أمريكيون، أن هناك توقعات بحدوث توغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 48 ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات البرية النظامية والاحتياطية بالتعاون مع قوات الأمن، لا تزال تخوض قتالاً مطولاً في البلدات المحيطة بغزة، وقد أحبطت مئات المسلحين في البلدات المحيطة وعلى خط الحدود والساحل في غزة، خلال 40 ساعة. 

وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت،قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عناصره يقومون بعمليات تمشيط في المنطقة الجنوبية بشكل عام وفي المناطق الآهلة بالسكان بشكل خاص، كما يواصلون تبادل إطلاق النار مع المقاتلين الفلسطينين الذين اقتحموا المستوطنات مع عملية طوفان الأقصى. 

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