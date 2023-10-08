عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من حماس علي نشر أمريكا حاملة طائرات بالمنطقة لدعم إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

قالت  حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، إن إعلان أمريكا نشر حاملة طائرات بالمنطقة لدعم إسرائيل هو مشاركة فعلية في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، وفي المقابل، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن أمريكا ستنشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لتعزيز جهود الردع الإقليمية الأمريكية ردًا على هجوم حماس على إسرائيل.

وأضاف: “قمت بتوجيه حركة مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. وهذا يشمل حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد، وطراد الصواريخ الموجهة من طراز تيكونديروجا يو إس إس نورماندد”.

العثور علي أكثر من 250 جثة مستوطن في جنوب إسرائيل

تقارير إعلامية: بريطانيا تزود إسرائيل بمعلومات استخباراتية

وتابع: "بالإضافة إلى مدمرات الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh-Burke، يو إس إس توماس هودنر (DDG 116)، ويو إس إس راماج (DDG 61)، ويو إس إس كارني (DDG 64)، ويو إس إس روزفلت (DDG 80).

أمريكا إسرائيل الشعب الفلسطيني حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت.. وسماع دوي إطلاق نار

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

بعد تسجيل هدفين في شباك برايتون.. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح بالبريميرليج

موضوعات متعلقة

ترخيص أسلحة.. وزير متطرف يكشف عن تسليح أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين

شاهد.. لحظة استهداف جيش الاحتلال لمواقع بحرية تابعة لحركة حماس في غزة

العثور علي أكثر من 250 جثة مستوطن في جنوب إسرائيل

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت.. وسماع دوي إطلاق نار

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل الضربات الصاروخية علي قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 أشخاص خلال اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي بالقدس والخليل

نستحق الحماية.. فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية

فلسطين: على إسرائيل إنهاء حصار قطاع غزة فورا.. والعمل معنا لوقف القتال

ترشيحاتنا

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

تصعيد من قبل حماس..بيان عاجل من الإمارات بشأن تطورات الأوضاع في غزة

52 الف قطعة أثرية مسروقة..اليونيسكو تفتتح أول متحف افتراضي للحفاظ على التراث

سويلم:يجب وضع خطة لإنتاج ملحمة متكاملة عن نصر أكتوبر لكل الأجيال

أبطال حرب أكتوبر يوجهون رسالة للأجيال الحالية.. تفاصيل

برشلونة يفقد نقطتين جديدتين أمام غرناطة في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرز بكام النهاردة؟.. تراجع مفاجئ في الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالفراخ

بسعر خرافي.. بدلة مريم أوزرلي تثير الجدل على السوشيال ميديا

بقرة شيكاغو: القصة الحقيقية وراء الحريق العظيم

فيديو

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ