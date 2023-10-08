أول تعليق من حماس علي نشر أمريكا حاملة طائرات بالمنطقة لدعم إسرائيل

قالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، إن إعلان أمريكا نشر حاملة طائرات بالمنطقة لدعم إسرائيل هو مشاركة فعلية في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، وفي المقابل، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن أمريكا ستنشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لتعزيز جهود الردع الإقليمية الأمريكية ردًا على هجوم حماس على إسرائيل.

وأضاف: “قمت بتوجيه حركة مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. وهذا يشمل حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد، وطراد الصواريخ الموجهة من طراز تيكونديروجا يو إس إس نورماندد”.

وتابع: "بالإضافة إلى مدمرات الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh-Burke، يو إس إس توماس هودنر (DDG 116)، ويو إس إس راماج (DDG 61)، ويو إس إس كارني (DDG 64)، ويو إس إس روزفلت (DDG 80).