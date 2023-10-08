تقارير إعلامية: بريطانيا تزود إسرائيل بمعلومات استخباراتية

أفادت صحيفة صنداي تايمز، أن بريطانيا مستعدة لتزويد إسرائيل بمعلومات استخباراتية عن التهديدات والأهداف المحتملة بالإضافة إلى المعدات العسكرية بعد تعرضها لهجوم من قبل المقاومة الفلسطينية يوم السبت.

قال ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ستقدم لإسرائيل الدعم الأمني وأكد أيضًا أنه تم توفير المعدات العسكرية بالفعل.تحدث سوناك مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم. وقال بعد ذلك إن المملكة المتحدة ستقدم لإسرائيل كل الدعم الذي تحتاجه.

أضاف: كانت المملكة المتحدة، لفترة طويلة، واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل في دعم حقها في الدفاع عن النفس.

وأكد: سنواصل بذل كل ما في وسعنا للمساعدة. لقد أكدت لنتنياهو على هذا الدعم وقلت إن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم هذا الدعم، سواء كان ذلك دعمًا دبلوماسيًا أو أمنيًا، وهو يعلم أننا هنا ومستعدون للمساعدة. وأضاف: سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة.

قال السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال: “هذه لحظة خطيرة وهامة. أفكاري مع جميع أولئك الذين تأثرت عائلاتهم ومجتمعاتهم بهذا العنف.

وأضاف: "يقف حزب العمال بثبات في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإنقاذ الرهائن وحماية مواطنيها. إن الهجمات التي تشنها المقاومة الفلسكينية غير مبررة، وقد أدت إلى انتكاسة قضية السلام.