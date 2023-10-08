العثور علي أكثر من 250 جثة مستوطن في جنوب إسرائيل

قال متحدث باسم “زاكا”، وهي مجموعة تطوعية تتعامل مع الرفات البشرية، إن المجموعة جمعت حتى الآن أكثر من 250 جثة من جنوب إسرائيل، والذي تعرض لهجوم المقاومة الفلسطينية.

ومنذ قليل، قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، إنه على إسرائيل إنهاء حصار قطاع غزة فورا والعمل معنا لوقف القتال.

وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن “حصار إسرائيل لقطاع غزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين”، مشيرا إلى أن “ما حدث في غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها”.

وأضاف: “حذرنا مرارا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك”.

ولفت مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إلى أن “منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين”.