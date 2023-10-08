فلسطين: على إسرائيل إنهاء حصار قطاع غزة فورا.. والعمل معنا لوقف القتال

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الأحد، إنه على إسرائيل إنهاء حصار قطاع غزة فورا والعمل معنا لوقف القتال.

وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن “حصار إسرائيل لقطاع غزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين”، مشيرا إلى أن “ما حدث في غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها”.

وأضاف: “حذرنا مرارا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك”.

ولفت مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إلى أن “منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين”.

وتابع قائلا: “أين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إسرائيل”.

وأضاف: “المجتمع الدولي يصمت عندما يكون الضحايا فلسطينيين”.