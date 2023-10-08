مستشار الرئيس الفلسطيني: هناك مذبحة مفتوحة في غزة والعالم يدعم اسرائيل

أكد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني أنه منذ اللحظة الأولي للحرب الاسرائيلية على فلسطين بدأ الرئيس محمود عباس في السعى من أجل وقف العدوان الاسرائيلي، وحقن الدماء ووقف المذبحة التي تمارسها اسرائيل ضد غزة.

واضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc أن الحكومة الفلسطينية لا يوجد اي اتصال بينها وبين الاسرائيلين ولا يوجد أي نوع من التواصل بينها وبينهم، ولفت إلي الحرب التي تشنها اسرائيل ضد قطاع غزة ليس سببه هجوم الفصائل الفلسطينية، بل ما حدث العكس فطوفان الأقصى هو رد فعل للعدوان الاسرائيلي المستمر منذ سنوات والانتهاكات التي تحدث بالقدس، وعنف المستوطنين وارهابهم للمدنيين العزل، وسرقة الأراضي والأموال الفلسطينة.

واضاف 'العدوان موجود، وما قامت به الفصائل الفلسطينية هو في إطار حق الدفاع عن النفس أمام عدوان مستمر على مدار سنوات، وتسائل إذا كان هناك اعتداء واحتلال وقهر فهل مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يسكت ولا يرضخ للاحتلال، نحن ندافع عن حقنا في الوجود والحياة وندافع عن مقدساتنا وأرضنا .

وكشف أن هناك مذبحة مفتوحة في قطاع غزة ينفذها الاحتلال، والعالم يتفرج ويضغضغ عواطف اسرائيل ويدعم حقها المزعوم في الدفاع عن النفس وهي المحتلة المعتدية، لافتا إلي عدد الشهداء عن ٥٠٠ شهيد في اقل من ٢٤، وألفي مصاب، مئات البيوت التي هدمت على رأس أصحابها بدون انذار أهلها باخلائها

وشدد على أن الأولية في هذه اللحظة هي وقف العدوان، نطالب جميع الأطراف للتدخل لوقف العدوان على المدنين العزل، قائلا؛ كلمة السر في يد الولايات المتحدة، وهي الراعي الرسمي ووقود العدوان الاسرائيلي على فلسطين، حيث أرسلت شحنه من الأسلحة والسفن عسكرية لطمئنة الاسرائيلين.