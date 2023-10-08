إسرائيل: الخسائر جراء هجوم المقاومة الفلسطينية كارثية.. والمئات قتلوا وعدد الأسرى كبير

قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، جلعاد إردان، اليوم الأحد، إن الخسائر الإسرائيلية جراء هجوم المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصي” كارثية.

وأوضح مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، أن “المئات من الإسرائيليين قتلوا جراء هجوم حماس”.

وأكد أن “حماس أسرت عددا كبيرا من الإسرائيليين”.

ومنذ قليل، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن تل أبيب تتوقع أياما طويلة ومعقدة من القتال أمام المقاومة الفلسطينية في اعقاب هجوم “طوفان الأقصي”.

وحسب القناة الـ 12 العبرية، قال هاليفي: “نحن نرد علي من شارك في الهجوم.. أعلم أن اليوم الأخير كان صعبا، والثمن كان باهظا، وأعلم أن هناك الكثير من الأسئلة والكثير من الإحباط”.

وأضاف: “لكننا نركز الآن على المشكلة وحلها.. لدينا مدنيون وعناصر من القوات الأمنية، في أيدي المقاومة الفلسطينية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزار الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين جراء هجوم المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصي”.