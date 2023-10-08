تطور خطير.. أمريكا تقرر إرسال السفن الحربية لمساعدة إسرائيل

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن تخطيط الجيش الأمريكي لتقريب السفن البحرية والطائرات العسكرية من إسرائيل، لإظهار الدعم الكامل لإسرائيل في حربها مع المقاومة الفلسطينية.

ووفق ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية عن شبكة NBC، ومسؤولين مطلعين على التفاصيل، أكد مسؤول إسرائيلي كبير، وبحسب المصادر، فإن وصول الآليات العسكرية إلى وجهتها الجديدة سيستغرق بضعة أيام، كما أفيد أن الولايات المتحدة تعمل على خطط لإجلاء المواطنين الأمريكيين من إسرائيل، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وبحسب التقرير، فإن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها هو إجلاء المواطنين الأمريكيين باستخدام السفن البحرية.