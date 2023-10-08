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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تؤثر اقتصاديا؟.. صندوق النقد الدولي يعلق علي التطورات في إسرائيل وقطاع غزة

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إنه يراقب عن كثب التطورات في إسرائيل وقطاع غزة، مشيرا إلي أنه من السابق لأوانه تقييم أي أثر اقتصادي.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي: “نحن نراقب هذا الوضع المقلق عن كثب”، مضيفًا أنه من السابق لأوانه قول أي شيء عن العواقب الاقتصادية.

ومنذ قليل، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن تل أبيب تتوقع أياما طويلة ومعقدة من القتال أمام المقاومة الفلسطينية في اعقاب هجوم “طوفان الأقصي”.

وحسب القناة الـ 12 العبرية، قال هاليفي: “نحن نرد علي من شارك في الهجوم… أعلم أن اليوم الأخير كان صعبا، والثمن كان باهظا، وأعلم أن هناك الكثير من الأسئلة والكثير من الإحباط”.

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وأضاف: “لكننا نركز الآن على حل المشكلة وحلها.. لدينا مدنيون وعناصر من القوات الأمنية، في أيدي المقاومة الفلسطينية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزار الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين جراء هجوم المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصي”.

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