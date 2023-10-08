أعضاء البرلمان البريطاني يدعمون إسرائيل

وقع المئات من البرلمانيين البريطانيين من كلا مجلسي العموم واللوردات على بيان يدين الهجمات التي تشنها المقاومة الفلسطينية.

ووفقا لما نشرته ذا تايمز أو أسرائيل، جاء في البيان الذي صاغته اللجنة البرلمانية البريطانية الإسرائيلية المكونة من جميع الأحزاب أن “الهجوم الذي شنه وكيل إيران حماس هو محاولة عقيمة للإضرار بحركة السلام في جميع أنحاء المنطقة، حيث تعمل إسرائيل وجيرانها العرب معًا من أجل مستقبل من الرخاء المشترك".

كان وزير خارجية حكومة الظل العمالي ديفيد لامي من بين الموقعين.

وجاء في البيان: باعتبارنا أعضاء في جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في المملكة المتحدة، فإننا نقف متضامنين مع إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس في هذا الوقت الذي تشتد الحاجة إليه.