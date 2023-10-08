استهداف مطار بن جوريون .. دوي صافرات الإنذار في عشرات المستوطنات بوسط إسرائيل

أفادت صحيفة “تايمز أوف إٍسرائيل”، اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار في عشرات المستوطنات في وسط إسرائيل، بما في ذلك ريشون لتسيون، حيث أعلنت حماس استهداف مطار بن جوريون.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، دوت صافرات الإنذار جنوب تل أبيب.

واليوم أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل 40 شرطيًا إسرائيليا وإصابة 120 آخرين جنوبي إسرائيل في إشتباكات مع المقاومة الفلسطينية خلال هجوم “طوفان الأقصي”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أفادت بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت، تأهبا لرشقة صاروخية من قطاع غزة.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه سُمع دوي إطلاق نار في المستوطنة.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن هناك هجوم جديد لقوات المقاومة الفلسطينية على مستوطنة سديروت.