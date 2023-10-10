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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد عاجل من الولايات المتحدة لحزب الله .. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر مسئول أمني كبير في الولايات المتحدة، حزب الله، من فتح جبهة أخرى ضد إسرائيل.

وقال المسئول: إنه يجب على حزب الله ألا يتخذ "قرارا سيئا"، مضيفا أن واشنطن "تشعر بقلق بالغ" إزاء هذا الاحتمال.

وبحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن هذا التهديد، جاء؛ بعد التهديد الذي أطلقه إسرائيل لحزب الله، عبر رسائل، من خلال مسئولين فرنسيين، مفادها، أنه “إذا انضم حزب الله إلى الحرب إلى جانب حماس؛ فإن حسن نصر الله سيضطر إلى مواجهة القوة الكاملة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، بمساعدة القوة البحرية الأمريكية التي تشق طريقها إلى البحر المتوسط”.

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