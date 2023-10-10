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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تكشف عن تطور جديد بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول كبير، بأن إسرائيل ستتعامل مع ملف الأسرى بعد إنهاء الاشتباكات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ارتفاع عدد الوفيات جراء هجوم المقاومة الفلسطينية على تل أبيب إلى 1008 على الأقل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسماع دوي صفارات الإنذار في هرتسليا، جليل يام، كفار شمرياهو، جليلوت، رمات هشارون، تل أبيب، هيركون.

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وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية إلى 788 شهيدًا، وإصابة 4000 بجروح متفاوتة.

وبحسب الصحة الفلسطينية، أنه من بين الشهداء 140 طفلاً و105 سيدات.

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