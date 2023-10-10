سفارة الاحتلال في واشنطن: أعداد القتلى ارتفعت إلى ألف شخص

أعلنت السفارة الإسرائيلية في واشنطن ، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء هجوم المقاومة الفلسطينية على تل أبيب إلى 1008 على الأقل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطين ، بدوي صفارات الإنذار في هرتسليا، جليل يام، كفار شمرياهو، جليلوت، رمات هشارون، تل أبيب، هيركون.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينين بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية إلى 788 شهيدًا، وإصابة 4000 بجروح متفاوتة.

وبحسب الصحة الفلسطينية، أنه من بين الشهداء 140 طفلاً و105 سيدات.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة منازل وعمارات سكنية بمناطق عديدة من قطاع غزة.